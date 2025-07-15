جيش الاحتلال يعترض صاروخين أطلقا من قطاع غزة



وكالات

اعترض جيش الاحتلال الإسرائيلي، صاروخين أطلقا من وسط قطاع غزة.

وقال جيش الاحتلال في بيان عبر منصة إكس تويتر سابقا، إن الصاورخين وقعا في منطقة مفتوحة، ولم تقع إصابات في صفوف المدنيين أو العسكريين.

أضاف الجيش الإسرائيلي، أنه سقط 3 من جنوده في معارك بقطاع غزة.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن حادثًا صعبًا وقع في ساعات الظهيرة، خلال هجوم شنّته الفرقة 162 في جباليا شمالي قطاع غزة، ولأسباب لا تزال قيد التحقيق في الجيش الإسرائيلي، وقع انفجار شديد داخل دبابة ميركافا كان بداخلها جنود من الكتيبة 52 التابعة للواء المدرعات 401.

وأوضحت هيئة البث، أن الاشتباه الأولي في الجيش كان أن مسلحين أطلقوا قذيفة RPG باتجاه الدبابة، لكن في الساعات التالية تعزز التقدير بأن خللًا فنيًّا في الدبابة أدى إلى انفجار قذيفة، وهو ما تسبب بالكارثة.

وأكدت هيئة البث، أن الجيش الإسرائيلي يواصل التحقيق في الحادث برمته، وفقا للغد.