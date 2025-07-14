وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال اجتماعه بأمين عام حلف شمال الأطلسي (الناتو)، مارك روته، في البيت الأبيض اليوم الاثنين: "سنعمل على حل النزاع حول مياه النيل بين مصر والسودان وإثيوبيا".

وتطرق ترامب إلى حرب غزة، قائلًا إنه يبلي بلاءً حسنًا بشأن غزة، معتقدًا أنه من الممكن التوصل إلى اتفاق قريبًا.

وذكر أنه على الرغم من عدم حل الأزمة في غزة لكن مبعوثه إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف قد يصل إلى اتفاق في القريب العاجل.

وفيما يتعلق بالحرب في أوكرانيا، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه ليس راضيًا عن روسيا، وإنه يشعر باستياء كبير تجاهها وبخيبة أمل من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأوضح ترامب، أنه يقوم بإجراء اتصال لطيف مع بوتين ثم تنهمر الصواريخ وهذا أمر مستغرب لذلك تصبح الاتصالات عديمة الفائدة، معربًا عن أمله في أن يعود بوتين إلى رشده ولا منتصر في هذه الحرب.

وصرح الرئيس الأمريكي أنه كان يعتقد أنه سيصل إلى اتفاق بشأن الحرب في أوكرانيا قبل شهرين، لكن يبدو أن ذلك لم يتحقق.

وهدد ترامب بفرض عقوبات على روسيا، قائلًا: "سنلجأ إلى فرض تعريفات جمركية ثانوية على روسيا وعلى من يتعامل معها بنسبة 100%، إذا لم نتوصل إلى تحقيق سلام خلال 50 يومًا".

وأعلن الرئيس الأمريكي أنه وصل لاتفاق مع حلف الناتو وسيقوم الطرفان بتسليم الأسلحة فورًا لمناطق الحرب في أوكرانيا.