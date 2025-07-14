احتجاز عنصري أمن خلال تمرد في سجن بشمال لبنان

بيروت - (د ب أ)

شهد سجن في شمال لبنان اليوم الإثنين، حالة تمرد تطوّرت إلى احتجاز سجناء لعنصرين من القوى الأمنية كرهائن.

وأفادت " الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية بأن سجن أميون بشمال البلاد شهد "حال تمرد تطوّرت إلى احتجاز سجناء لعنصرين من القوى الأمنية كرهائن، مع تهديدات بإشعال حريق داخل السجن".

وتدخلت قوة كبيرة من فرقة التدخل السريع "لمحاولة فتح أبواب السجن والسيطرة على الوضع كما طلب من الدفاع المدني الجهوزية لأي طارئ".

ولم تُعرف الأسباب التي دفعت السجناء إلى التمرد.