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البث الإسرائيلية: الجيش أنقذ متعاونين فلسطينيين حوصروا تحت مبنى بغزة

11:11 م الأحد 13 يوليو 2025

جيش الاحتلال الإسرائيلي

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وكالات

قالت هيئة البث العبرية، الأحد، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنقذ متعاونين فلسطينيين حوصروا تحت مبنى منهار جنوب قطاع غزة في الأسابيع الأخيرة.

وأشارت البث العبرية، إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أرسل المتعاونين الفلسطينيين للقيام بمهام بحث في المنطقة التي أصيبوا فيها، موضحة أن وحدة إنقاذ جوية نقلت جريحا من المتعاونين مع الجيش إلى مستشفى في إسرائيل.

وأكدت البث العبرية، أن إسرائيل تساعد متعاونين فلسطينيين ينفذون مهام كتأمين قوافل المساعدات ومسح المباني بغزة، لافتة إلى أن أبرز المجموعات المتعاونة مع جيش الاحتلال الإسرائيلي هي مجموعة ياسر أبو شباب في رفح.

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