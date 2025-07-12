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بوتين يحث إيران على قبول اتفاق نووي مع أمريكا يتضمن "صفر تخصيب"

11:50 م السبت 12 يوليو 2025

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

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وكالات

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وللمسؤولين الإيرانيين إنه يؤيد فكرة اتفاق نووي تكون فيه إيران غير قادرة على تخصيب اليورانيوم، حسبما ذكرت مصادر مطلعة لموقع "أكسيوس" الإخباري الأمريكي اليوم السبت.
وكانت روسيا الداعم الدبلوماسي الرئيسي لإيران لسنوات في مسألة البرنامج النووي، ورغم أن موسكو تؤيد حق إيران في التخصيب علنا، تبنى بوتين موقفا أشد صرامة في الجلسات الخاصة في أعقاب الحرب التي استمرت 12 يوما بين إسرائيل وإيران.
وحثت موسكو الإيرانيين على الموافقة على "صفر تخصيب"، وفقا لثلاثة مسؤولين أوروبيين ومسؤول إسرائيلي على علم بالمسألة.
وقال مصدران إن الروس أطلعوا الحكومة الإسرائيلية على موقف بوتين إزاء تخصيب إيران لليورانيوم. وذكر مسؤول إسرائيلي بارز: "نعلم أن هذا هو ما قاله بوتين للإيرانيين".
وأعرب بوتين عن هذا الموقف في مكالمات الأسبوع الماضي مع ترامب والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
كانت الضربات الإسرائيلية والأمريكية أضرت بشدة بالمنشآت النووية الإيرانية لكنها لم تدمر كل اليورانيوم الإيراني عالي التخصيب. ولم يتضح ما إذا كانت أجهزة الطرد المركزي نجت من الهجمات.
وأوضح ترامب أنه يرغب في إبرام اتفاق نووي جديد مع إيران. وأشارت مصادر إلى أنه إذا أجريت مفاوضات في الأسابيع المقبلة، سيكون عدم تخصيب اليورانيوم في الأراضي الإيرانية أحد المطالب الرئيسية للولايات المتحدة.
وتصر إيران منذ أمد طويل على أنها يجب أن تحتفظ بالقدرة على التخصيب بموجب أي اتفاق.

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