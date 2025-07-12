حاكم كاليفورنيا يشيد بالوقف المؤقت لحملة ترامب ضد الهجرة

واشنطن- (أ ب)

أشاد حاكم كاليفورنيا الديمقراطي جافين نيوسوم بالحكم الذي أصدرته قاضية أمريكية ويوقف بشكل مؤقت محاولات الرئيس دونالد ترامب للقيام بحملات تستهدف المهاجرين غير الشرعيين في الولاية، بحسب وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).

وأمس الجمعة، أمرت قاضية في كاليفورنيا التي شهدت موجات واسعة من المداهمة للمهاجرين من جانب عملاء اتحاديين في أماكن العمل والأماكن العامة، وزارة الأمن الداخلي بوقف اعتقال المهاجرين بدون شبهة مخالفة معقولة.

وجاء في حيثيات الحكم أنه يجب على الضباط عدم احتجاز الأشخاص بشكل تمييزي على أساس عرقهم أو لغتهم أو مهنتهم.

وقال نيوسوم في بيان "لقد سادت العدالة اليوم، يضع قرار المحكمة بشكل مؤقت حدا لمسؤولي الهجرة الاتحاديين الذين ينتهكون حقوق الأشخاص ويمارسون التنميط العنصري"، بحسب (د ب أ).

وانتقد إدارة ترامب بسبب النهج المتشدد تجاه الهجرة المبني على "الفوضى والوحشية والخوف".

وأمرت القاضية مامي إي فريمبونج الوزارة بوضع إرشادات للضباط لتحديد الشبهات المعقولة بعيدا عن "جنس أو عرقية "الأشخاص، واللغة التي يتحدثونها أو لكنتهم أو مهنتهم أو موقعهم.

كما أصدرت القاضية أمرا منفصلا يمنع الحكومة الاتحادية من تقييد وصول المحامين إلى مركز احتجاز المهاجرين في لوس أنجليس.

وتطبق أوامر القاضية فقط على لوس أنجليس وغيرها من المناطق بجنوب كاليفورنيا.

كانت جماعات الدفاع عن المهاجرين قد أقامت الدعوى الأسبوع الماضي متهمة إدارة الرئيس ترامب باستهداف الأشخاص ذوي البشرة البنية بشكل منهجي في جنوب كاليفورنيا خلال حملة القمع المستمرة للمهاجرين.

ومن بين المدعين ثلاثة مهاجرين محتجزين واثنين من المواطنين الأمريكيين، أحدهم تعرض للاحتجاز على الرغم من إظهار هويته لعملاء إدارة الهجرة.





