نتنياهو يعقد غدًا مشاورات حول صفقة تبادل الأسرى



وكالات

أفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيعقد مساء غد جلسة لإجراء مشاورات بشأن صفقة تبادل الأسرى.



وتوقفت المحادثات غير المباشرة بين حركة حماس وإسرائيل بسبب إصرار الاحتلال على إبقاء قواته العسكرية في أكثر من 40% من قطاع غزة وفقًا لمقترح تقدم به الجمعة، وهو ما ترفضه الحركة، بحسب ما أفاد مصدر فلسطيني مطلع لوكالة فرانس برس "أ.ف.ب".



وأسفرت الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ نحو 21 شهرًا عن استشهاد 57 ألفًا و882 شخصًا، وإصابة 138 ألفًا و95 آخرين منذ 7 أكتوبر 2023، وفق ما أعلنته وزارة الصحة في غزة اليوم السبت.