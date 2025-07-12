بلدية غزة تحذر من ضخ مياه الصرف الصحي لشاطئ البحر

وكالات

حذّرت بلدية غزة من آثار بيئية وصحية خطيرة لاستمرار ضخ مياه الصرف الصحي لشاطئ البحر بعد تضرر خطوط الضخ.

ودمّر الاحتلال الإسرائيلي شبكات مياه الشرب والصرف الصحي في قطاع غزة، مما أدى إلى تفاقم أزمة المياه والصرف الصحي.

وشمل التدمير المنشآت والمحطات وشبكات الأنابيب والألواح الشمسية، بالإضافة إلى تدمير البيئة المحيطة بالمحطات.

ومن جانبها، حذرت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، من أن عدم توفر الماء النظيف في غزة واكتظاظ الملاجئ وحرارة الصيف قد تؤدي إلى عواقب صحية وخيمة.

وطالبت الأونروا، اليوم السبت، برفع الحصار والسماح لها باستئناف إيصال المساعدات الإنسانية بما في ذلك مستلزمات النظافة إلى غزة.





