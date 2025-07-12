وكالات

أمرت قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية، مامي إيووسي، إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بوقف عمليات التوقيف والاعتقالات "العشوائية" للمهاجرين في 7 مقاطعات بولاية كاليفورنيا، ومن بينها لوس أنجلوس.

وقالت إيووسي، التي عينها الرئيس السابق جو بايدن، إنه يجب على وزارة الأمن الداخلي وضع إرشادات توضح للضباط كيفية تحديد "الشك المعقول" دون الاعتماد على العِرق، أو اللغة أو نوع العمل الذي يؤديه المهاجر.

وكانت محكمة اتحادية أمريكية، قضت أمس الجمعة، بأن وزارة الأمن الداخلي قامت بعمليات إيقاف واعتقال خلال مداهمات الهجرة في مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا دون سبب معقول، بحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

وجاء الحكم استجابةً لدعوى رفعها اتحاد الحريات المدنية في جنوب كاليفورنيا، نيابة عن 5 أشخاص وعدة منظمات مدافعة عن حقوق المهاجرين، اتهموا فيها سلطات الهجرة بارتكاب اعتقالات "غير دستورية" ومنعت المعتقلين من الوصول إلى محامين.

ومن بين المدعين 3 مهاجرين محتجزين واثنان من المواطنين الأمريكيين، أحدهم تعرض للاحتجاز على الرغم من إظهار هويته لعملاء إدارة الهجرة، بحسب سكاي نيوز عربية.

ووفقًا لـ"سي إن إن"، فإن الحكم يقتصر على نطاق المقاطعات السبع في كاليفورنيا، والتي تشمل لوس أنجلوس والمناطق المحيطة بها.

وطلب المدعون في الدعوى من القاضية أن تمنع الإدارة من استخدام ما وصفوه بـ"أساليب غير دستورية" في حملات المداهمة التي تقوم بها إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية.

ومن جانبها، نفت تريشيا ماكلولين، مساعد وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية، تلك الاتهامات، وقالت في رسالة بالبريد إلكتروني إن "أي مزاعم بأن أجهزة إنفاذ القانون استهدفت أفرادًا بسبب لون بشرتهم هي مثيرة للاشمئزاز وكاذبة تمامًا".

وأضافت ماكلولين أن "عمليات إنفاذ القوانين موجهة للغاية، ويقوم الضباط بعملهم بالعناية الواجبة" قبل إجراء الاعتقالات.







