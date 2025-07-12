واشنطن تنفي دعمها إقامة كيان منفصل لقوات سوريا الديمقراطية



وكالات

أكد المبعوث الأمريكي توم باراك أن بلاده لا تدعم إنشاء دولة منفصلة لقوات سوريا الديمقراطية، مشددًا على تمسك واشنطن بوحدة الأراضي السورية.

وجاء تصريح باراك، وفقًا لما نقلته قناة القاهرة الإخبارية عن وكالات دولية، في وقت تتزايد فيه التكهنات حول مستقبل الترتيبات السياسية والإدارية في مناطق شمال وشرق سوريا، التي تسيطر عليها القوات المدعومة أمريكيًا.

وأشار المبعوث الأمريكي إلى أن الدور الأمريكي في سوريا يهدف بالأساس إلى مكافحة الإرهاب ودعم الاستقرار، وليس لإعادة تشكيل خريطة الدولة السورية أو تقسيمها.