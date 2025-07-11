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انفجار مستودع للذخيرة قرب مطار حلب في شمال سوريا

08:21 م الجمعة 11 يوليه 2025

أرشيفية

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(د ب أ)

أصيب 15 شخصا في انفجار مستودع للذخيرة قرب مطار حلب شمال سوريا اليوم الجمعة، حسبما أفاد مصدر إعلامي لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).

وقال المصدر:" أصيب 15 شخصا بينهم ثلاث اصاباتهم حرجة جراء انفجار مستودع ذخيرة موجود تحت الأرض في كتيبة النيرب قرب المطار ما أدى لانهيار أربعة مباني وتصدع مباني أخرى ".

وأضاف المصدر أن فرق الدفاع والاسعاف توجهت الى المنطقة وبدأت الجهات المختصة بالتحقيق في الانفجار .

ونفى المصدر تأثر مطار حلب الواقع على بعد حوالي كيلو متر عن مكان الانفجار. وفي الأسبوع الماضي، وقع انفجار في مستودع للذخيرة بلدة كفريا أدلب الشمالي.

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مطار حلب انفجار مستودع ذخيرة سوريا
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