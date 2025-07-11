واشنطن- (د ب أ)

أعلن البيت الأبيض أمس الخميس بالتوقيت المحلي، أنه من المقرر أن يتوجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والسيدة الأولى ميلانيا إلى منطقة الكوارث في تكساس، بعد أسبوع من حدوث فيضانات عارمة، أسفرت عن مقتل أكثر من 100 شخص

ومن المتوقع أن يصل الزوجان إلى كيرفيل، على بعد حوالي 162 كيلومترا غرب أوستن في منتصف النهار(1700 بتوقيت جرينتش) اليوم الجمعة.

وكانت المنطقة المحيطة بمقاطعة كير الأكثر تضررا من الفيضانات الشديدة.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن 119 شخصا على الأقل لقوا حتفهم في كارثة الفيضانات العارمة في وسط تكساس، والتي بدأت في وقت مبكر من الرابع من يوليو، عطلة يوم الاستقلال الأمريكي.

وفي مقاطعة كير وحدها، أكد قائد الشرطة لاري ليثا أمس الخميس مقتل 95 شخصا على الأقل، بينهم 36 طفلا، ولا يزال أكثر من 160 شخصا في عداد المفقودين في المنطقة.

وصرح حاكم ولاية تكساس جريج أبوت أمس الخميس في بيان: "لا تزال ظروف الفيضانات الناجمة عن عواصف الأسبوع الماضي تؤثر على مناطق متعددة في جميع أنحاء الولاية، بما في ذلك وسط تكساس ومنطقة هيل كانتري وبيج كانتري ووادي كونشو".