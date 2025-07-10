(أ ب)

أخبر رجل اُتهم بمحاولة اغتيال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العام الماضي في ملعب الجولف الخاص به في فلوريدا قاضية اتحادية اليوم الخميس بأنه يريد إقالة محاميه المعينين من المحكمة وتمثيل نفسه، قائلاً إنه سيكون مستعداً للدفاع عن نفسه أمام هيئة محلفين في الخريف المقبل.

وتقدم ريان روث بطلبه خلال جلسة استماع في فورت بيرس أمام قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية أيلين كانون.

وعندما سألت القاضية روث / 59 عاماً / عما إذا كان يريد منها تعيين محامين جدد للدفاع عنه رد روث قائلاً كلا سأمثل نفسي بنفسي".