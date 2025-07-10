غزة تستقبل 13 شاحنة مساعدات إماراتية

(د ب أ)

وصلت إلى قطاع غزة قافلة مساعدات إماراتية جديدة مكوّنة من 13 شاحنة، وذلك ضمن مبادرات الإمارات ودعمها الإنساني للشعب الفلسطيني.

وقالت وكالة أنباء الإمارات (وام) اليوم الخميس، إن الشاحنات تحمل مواد غذائية، ولوازم تشغيل المخابز، بالإضافة إلى طرود تستهدف الأطفال الأكثر احتياجا في ظل الظروف المعيشية الصعبة.

وأكدت الإمارات "مواصلة إرسال المساعدات الإنسانية إلى غزة، تأكيدا على التزامها الثابت بدعم الشعب الفلسطيني وتخفيف معاناته في ظل الأوضاع الكارثية التي يمر بها القطاع".