كييف تعلن إسقاط 14 صاروخا و164 مسيرة روسية

كييف - (د ب أ)



أعلن سلاح الجو الأوكراني، في بيان عبر تطبيق تليجرام، اليوم الخميس، أن قوات الدفاع الجوي الأوكراني أسقطت 14 صاروخا، و164 من أصل 397 طائرة مسيرة، أطلقتها روسيا على الأراضي الأوكرانية خلال الليل.



وقال البيان إن القوات الروسية شنت هجمات على أوكرانيا، خلال الليل، باستخدام 397 طائرة مسيرة، من بينها 200 طائرة مسيرة من طراز "شاهد"، وطرازات أخرى خداعية، تم إطلاقها من مناطق بريانسك، وبريمورسكو-أختارسك، وكورسك، وأوريول، وميليروفو الروسية، وثمانية صواريخ باليستية من طراز "إسكندر-إم" تم إطلاقها من منطقة بريانسك، وستة صواريخ كروز من طراز "كه-101" تم إطلاقها من المجال الجوي الروسي فوق منطقة ساراتوف، وأربعة صواريخ أرض-جو من طراز "إس-300" تم إطلاقها من منطقة كورسك، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم".



وأضاف البيان أن الهدف الرئيسي للهجوم كان العاصمة كييف.



وقال البيان إنه تم صد الهجوم من قبل وحدات الدفاع الجوي ووحدات الحرب الإلكترونية وحدات الطائرات المسيرة وفرق النيران المتنقلة التابعة لسلاحي الجو والدفاع الجوي الأوكرانيين.



وقال البيان إنه بحلول الساعة 10:00 صباح اليوم الخميس، أسقطت وحدات الدفاع الجوي 164 طائرة مسيرة من طراز "شاهد"، وثمانية صواريخ باليستية من طراز "إسكندر-إم"، وستة صواريخ كروز من طراز "كيه-101"، بينما تم فقدان أو تعطيل 204 طائرات مسيرة أو صواريخ عبر وسائل الحرب الإلكترونية."



من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الخميس، أن قوات الدفاع الجوي التابعة لها، أسقطت خلال الليلة الماضية، 14 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق عدة خلال الليل.



وقال البيان "دمرت منظومات الدفاع الجوي المناوبة، واعترضت 14 طائرة مسيرة أوكرانية"، حسبما ذكرت وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.



وأضاف البيان أنه "تم تدمير ثماني طائرات مسيرة فوق البحر الأسود، واثنتين فوق أراضي منطقة بيلجورود، واثنتين فوق أراضي جمهورية القرم، وواحدة فوق أراضي منطقة بينزا وواحدة فوق أراضي منطقة كورسك".



ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.





