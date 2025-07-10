بن غفير يرفض السعي لإبرام صفقة في غزة

وكالات

قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، معترضا على تواصل محادثات الصفقة، إنه كلما ازداد التفاوض على ما وصفها بـ"الصفقات المتهورة" تزداد دوافع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) "لتنفيذ مزيد من عمليات الخطف"، وفق تعبيره.

وأضاف "كفى سعيا نحو صفقة فحياة جنودنا وسكان الجنوب أهم من أي تطبيع أو اتفاقيات اقتصادية".

كما تابع "كفى تفاوضا مع تنظيم إرهابي قاتل وكفى سعيا نحو صفقة تنعشه وتقويه"، بحسب قوله.

وكانت كتائب القسام أعلنت أمس مقتل جندي إسرائيلي في خان يونس جنوبي قطاع غزة أثناء محاولتها أسره.