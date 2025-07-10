الجيش الإسرائيلي يُعلن اعتراض صاروخ أطلق من اليمن

وكالات

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الخميس، أنه اعترض صاروخا أطلق من اليمن.

وقال الجيش الإسرائيلي في تقرير أولي، إن صفارات الإنذار دوت في عدة مناطق إسرائيلية إثر إطلاق قذيفة من اليمن، وأن التفاصيل قيد المراجعة.

ولفتت وسائل إعلام عبرية إلى أن صفارات الإنذار سمعت في تل أبيب والقدس وعشرات المناطق، ونشرت مقطع فيديو أظهر عبور الصاروخ اليمني ف الأجواء الإسرائيلية.

وفي بيان لاحق، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه "في أعقاب صفارات الإنذارات التي دوت في عدة مناطق في إسرائيل، تم اعتراض صاروخ أطلق من اليمن"، وفقا لروسيا اليوم.