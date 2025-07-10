إعلان

الجيش الإسرائيلي يُعلن اعتراض صاروخ أطلق من اليمن

06:09 ص الخميس 10 يوليه 2025

اعترض صاروخ

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الخميس، أنه اعترض صاروخا أطلق من اليمن.

وقال الجيش الإسرائيلي في تقرير أولي، إن صفارات الإنذار دوت في عدة مناطق إسرائيلية إثر إطلاق قذيفة من اليمن، وأن التفاصيل قيد المراجعة.

ولفتت وسائل إعلام عبرية إلى أن صفارات الإنذار سمعت في تل أبيب والقدس وعشرات المناطق، ونشرت مقطع فيديو أظهر عبور الصاروخ اليمني ف الأجواء الإسرائيلية.

وفي بيان لاحق، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه "في أعقاب صفارات الإنذارات التي دوت في عدة مناطق في إسرائيل، تم اعتراض صاروخ أطلق من اليمن"، وفقا لروسيا اليوم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

اعترض صاروخ اعترض صاروخ أطلق من اليمن إطلاق صاروخ من اليمن على إسرائيل إسرائيل اليمن القدس
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

أجواء شديدة الحرارة و تحذير من الشبورة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الجمعة
البنك المركزي يقرر تثبيت سعر الفائدة على الإيداع والإقراض