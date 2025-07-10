بينهم 3 أطفال.. 5 شهداء جراء استهداف خيامًا تؤوي نازحين غربي خان يونس



وكالات

استهدفت مسيرة إسرائيلية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، خيامًا تؤوي نازحين في منطقة المواصي غربي خان يونس.

وأسفر الاستهداف عن سقوط 5 شهداء بينهم 3 أطفال وعدد من المصابين، وفقا للغد.

كانت كتائب القسام قد قالت الأربعاء في بيان، إن مقاتليها تمكنوا صباح اليوم من الإغارة على تجمع لجنود وآليات العدو في منطقة عبسان الكبيرة شرق خان يونس، حيث استهدف المقاتلون دبابة "ميركافا" وناقلة جند وحفّارين عسكريين بقذائف "الياسين 105".

وتابع البيان: "تقدم المقاتلون بعد ذلك صوب جنود العدو واشتبكوا معهم بالأسلحة الخفيفة وحاولوا أسر أحد الجنود إلا أن الظروف الميدانية لم تسمح بذلك فقاموا بالإجهاز عليه واغتنام سلاحه".