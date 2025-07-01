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فوز زهران ممداني المسلم في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي لمنصب عمدة نيويورك

08:49 م الثلاثاء 01 يوليو 2025

زهران ممداني

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نيويورك - (أ ب)

فاز زهران ممداني في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي لمنصب عمدة نيويورك، بعد أن أظهر فرز الأصوات اليوم الثلاثاء تغلبه على منافسه أندرو كومو.

وكان فوز ممداني متوقعا على نطاق واسع منذ تصدره السباق بعد انتهاء التصويت قبل أسبوع، عندما حصل على أقل بقليل من الـ 50 % المطلوبة لتجنب فرز آخر في نموذج التصويت المصنف وفقا لنموذج التصويت في المدينة.

ويسمح هذا النظام بإحصاء تفضيلات الناخبين الأخرى إذا خرج مرشحهم الأول من السباق.

سيواجه ممداني، الذي تم إعلان فوزه في ليل الانتخابات التمهيدية في 24 يونيو، انتخابات عامة يخوضها إلى جانب كل من العمدة الحالي إريك آدامز والمرشح المستقل جيم والدين والجمهوري كيرتس سليوا.

وأقر كومو بهزيمته في ليلة الانتخابات التمهيدية في 24 يونيو لكنه يدرس الترشح في الانتخابات العامة في مسار تصويت مستقل.

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زهران ممداني عمدة نيويورك أندرو كومو
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