إسرائيل: نفدنا أكثر من 140 غارة في غزة خلال 24 ساعة

(وكالات)

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مواصلة عملياته العسكرية في قطاع غزة، مؤكدًا استهداف أكثر من 140 موقعًا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، في إطار هجوم بري وجوي متواصل يشمل مناطق واسعة من القطاع.

وأوضح المتحدث العسكري باسم جيش الاحتلال للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، في بيان أن العمليات تتركز في الجبهة الجنوبية، وتتم بتنسيق مباشر مع جهاز الاستخبارات العسكرية ووحدة الأمن الداخلي "الشاباك"، مشيرًا إلى أن الغارات الجوية والاشتباكات البرية أسفرت عن مقتل عدد من الفلسطينيين، كما زعم تدمير مواقع وبُنى تحتية تحت الأرض وفوقها.

ووفق البيان، زعم أدرعي، أن قوات "الفرقة 99" قامت برصد عنصرين حاولا زرع عبوة ناسفة ضد القوات المتمركزة على الأرض، قبل أن يتم استهدافهما عبر غارة جوية.

#عاجل جيش الدفاع يواصل العمل في انحاء قطاع غزة: مهاجمة اكثر من 140 هدف إرهابي خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية



⭕️تواصل قوات جيش الدفاع في القيادة الجنوبية العمل ضد المنظمات الارهابية في قطاع غزة.



🔻رصدت قوات الفرقة 99 أمس مخربين اثنين يحاولان زرع عبوة ناسفة ضد قوات جيش… pic.twitter.com/GESgYgwgGd — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) July 1, 2025

كما أشار جيش الاحتلال إلى توسيع نطاق عمليات "الفرقة 36" لتشمل مناطق جديدة داخل غزة، مدّعيًا أنها استهدفت "عشرات من عناصر المقاومة الفلسطينية" ودمرت "مئات الأهداف العسكرية"، من بينها أنفاق ومنشآت لوجستية.

وفي السياق نفسه، أفاد البيان أن "الفرقة 162" نفذت عملية نوعية أودت بحياة 8 عناصر داخل ما وصفته بـ"مقر للعمليات"، بينما نفّذت "فرقة غزة (143)" ضربات استهدفت زوارق بحرية ومواقع في جنوب القطاع.

وذكر البيان أن الغارات الجوية الأخيرة استهدفت مواقع لإطلاق صواريخ مضادة للدبابات، ومستودعات أسلحة، ومراكز قيادة، ومنشآت عسكرية قال إنها شكلت تهديدًا مباشرًا للقوات البرية.

يأتي هذا التصعيد في وقت تتواصل فيه المعارك في أنحاء متفرقة من القطاع، وسط تحذيرات منظمات إنسانية من تدهور كارثي في الوضع الإنساني مع استمرار القصف ونزوح عشرات آلاف المدنيين من المناطق المستهدفة.