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مئات الإصابات بمرض التهاب السحايا بغزة

11:21 ص الثلاثاء 01 يوليو 2025

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وكالات

أكدت وزارة الصحة في غزة وقوع مئات الإصابات بمرض التهاب السحايا، ووجود حالة قلق من انتشار المرض وسط الانهيار المستمر للقطاع الصحي.

و"التهاب السحايا" (Meningitis) هو التهاب يصيب الأغشية الحامية التي تحيط بالمخ والحبل الشوكي، ويطلق عليها اسم السحايا. وتتكون هذه الأغشية من 3 طبقات.

ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، فإن التهاب السحايا غالبًا ما ينتج عن عدوى بكتيرية أو فيروسية أو عدوى فطريات، ولكنه يمكن أيضًا أن يحدث نتيجة لتهيج كيميائي، أو حدوث نزيف تحت العنكبوتية، أو السرطان أو مسببات أخرى.

وفي سياق منفصل، أعلن مجمع الشفاء الطبي، اليوم الثلاثاء، توقف خدمة غسيل الكلى نتيجة نفاد الوقود، وفقًا لما أفادت به وزارة الصحة في قطاع غزة.

وقالت صحة غزة، إن الاستمرار في عدم توفير الوقود يعني الموت المحتم لكل المرضى والجرحى في المستشفيات.

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وزارة الصحة في غزة مرض التهاب السحايا غزة القطاع الصحي
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