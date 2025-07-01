صورة سيلفي لوزير مغربي مع أردوغان تثير انتقادات وردود فعل في البلاد (فيديو)
11:16 ص الثلاثاء 01 يوليه 2025
بي بي سي
أثارت صورة سيلفي التقطها وزير النقل واللوجيستيك المغربي عبد الصمد قيوح لنفسه برفقة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على هامش اجتماع منتدى الربط العالمي للنقل المنعقد باسطنبول، أثارت جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي المغربي وصفها البعض بأنها خرجت عن المألوف الدبلوماسي، ولم تُراعِ الأعراف والبروتوكولات التي تحكم الظهور الرسمي في المحافل الدولية وأما اخرون وصفوها بانها لقطة عفوية من الوزير.
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