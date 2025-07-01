وكالات

قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، إن إنهاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برنامج العقوبات المفروضة على سوريا سيفتح "أبواب إعادة الإعمار والتنمية التي طال انتظارها".

وأضاف في منشور على منصة إكس، أن هذه الخطوة ترفع "العائق الكبير أمام التعافي الاقتصادي" وتسهم في الانفتاح على المجتمع الدولي.

ومن المقرر أن يوقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا ينهي برنامج العقوبات الأمريكية على سوريا للسماح بإنهاء عزلة دمشق عن النظام المالي العالمي، وذلك تماشيا مع تعهد واشنطن بمساعدة سوريا على إعادة الإعمار بعد حرب أهلية مدمرة.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت، إن هذه الخطوة ستسمح للولايات المتحدة بالإبقاء على العقوبات المفروضة على الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد وشركائه، ومنتهكي حقوق الإنسان وتجار المخدرات والأشخاص المرتبطين بأنشطة الأسلحة الكيماوية وتنظيم داعش والجماعات التابعة له، إلى جانب الجماعات المتحالفة مع إيران.

وقال مسؤول كبير بوزارة الخزانة، إن الولايات المتحدة تراجع تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب، وأضاف أن إجراء اليوم سينهي عزلة سوريا عن النظام المالي العالمي ويمهد الطريق للتجارة والاستثمار من المنطقة وأميركا.

وكانت المعارضة بقيادة الإسلاميين أطاحت بالأسد في ديسمبر في هجوم خاطف، وتتخذ سوريا منذ ذلك الحين خطوات لاستئناف العلاقات الدولية لكن البلاد لا تزال غير مستقرة.

والتقى الرئيس السوري أحمد الشرع وترمب في الرياض في مايو، إذ أصدر ترامب إعلانا مفاجئا عن رفع العقوبات الأمريكية عن سوريا، مما دفع واشنطن إلى تخفيف إجراءاتها بشكل كبير.

ويضغط البعض في الكونجرس من أجل إلغاء هذه الإجراءات بالكامل، في حين أعلنت أوروبا إنهاء نظام عقوباتها الاقتصادية، وفقا للغد.

وقالت ليفيت، إن ترمب ملتزم بدعم سوريا مستقرة وموحدة تعيش في سلام مع نفسها ومع جيرانها.

وأضافت "هذا وعد آخر قطعه هذا الرئيس، وأوفى به، لتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة".