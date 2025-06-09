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تحالف أسطول الحرية: لا توجد قدرة على التواصل مع طاقم السفينة "مادلين"

07:16 م الإثنين 09 يونيو 2025

سفينة "مادلين"

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وكالات

قالت كويفا باترلي، عضو تحالف أسطول الحرية، إنه لا توجد قدرة على التواصل بشكل مباشر مع طاقم السفينة مادلين، مضيفة أنه ليس واضحًا ما إذا كان النشطاء على متن مادلين قد نُقلوا إلى قارب آخر.

وأكدت باترلي في تصريحات لقناة الجزيرة، أن اعتراض السفينة مادلين "غير قانوني"، مشيرة إلى أن "ما قد يتعرض له طاقم مادلين لا يقارن بقتل الفلسطينيين في غزة".

وأوضحت عضو تحالف أسطول الحرية أن "رحلة السفينة مادلين انتهت"، مؤكدة في الوقت ذاته استمرار الحراك الهادف إلى كسر الحصار عن غزة.

يذكر أن البحرية الإسرائيلية قد استولت على السفينة "مادلين"، واحتجز جيش الاحتلال 12 ناشطًا كانوا على متنها.

وتُعد "مادلين"، التابعة لتحالف أسطول الحرية، سفينة مدنية تحمل مساعدات إنسانية ومتطوعين دوليين يدافعون عن حقوق الإنسان، وذلك في محاولة لكسر الحصار الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة، والذي يُوصف بأنه حصار غير قانوني وإبادي.

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