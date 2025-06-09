وكالات

أفادت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية نقلاً عن مصدر، أنه من المتوقع أن يجري رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء اليوم، مكالمة هاتفية مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، تتركز حول تطورات الملف الإيراني.

ونقلت صحيفة يسرائيل هيوم عن مصادر مطلعة أن الاتصال سيركز بشكل أساسي على التهديدات الإيرانية، فيما أكد مصدر مقرب من نتنياهو لصحيفة جيروزاليم بوست أن المناقشات ستشمل التحديات الأمنية المتعلقة بالأنشطة الإيرانية في المنطقة.

وأشارت صحيفة يديعوت أحرونوت إلى أن نتنياهو سيعقد اجتماعاً أمنياً مصغراً فور انتهاء المكالمة، وذلك في مقر وزارة الدفاع، وذكرت الصحيفة أن الاجتماع سيضم عدداً من كبار المسؤولين، من بينهم وزراء الحكومة وزير الدفاع يسرائيل كاتس، ووزير المالية بتسائيل سموتريتش، ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، ووزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر، إضافة إلى رؤساء الأركان والموساد وجهاز الشاباك.