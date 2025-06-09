السعودية تعلن ختام موسم حج 2025 بلا حوادث.. تنظيم استثنائي غير مسبوق

كتب - أحمد جمعة:

اختُتم موسم حج عام 2025 دون تسجيل أي حوادث تذكر، في واحد من أكثر المواسم تنظيماً وسلامة خلال السنوات الأخيرة، بفضل الجهود الأمنية الاستثنائية والتطور الكبير في استخدام التقنيات الحديثة.

وأوضح وزير الداخلية السعودي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف، خلال لقائه القطاعات الأمنية المشاركة في تنظيم الحج، أن التخطيط المبكر، والتنفيذ المنضبط، والرقابة المستمرة، إضافة إلى الوعي العالي من الحجاج وبعثاتهم، كانت عوامل حاسمة في نجاح خطط هذا العام، مشيداً بالدور الحيوي الذي قامت به الفرق الميدانية التي عملت على مدار الساعة، لحماية ضيوف الرحمن وضمان انسيابية الحركة في المشاعر المقدس.

وجاءت تصريحات وزير الداخلية قبيل انتهاء الحجاج من أداء مناسك، دون تسجيل أي حوادث أو حالات تكدس، وذلك وسط تنظيم محكم، وخدمات صحية متقدمة، وانسيابية عالية في التنقل، وبيئة آمنة، حتى بات السعوديون عبر الشبكات الاجتماعية يطلقون على هذا الموسم اسم "حج بلا حوادث".

يعكس هذا النجاح، التكامل الكبير بين التخطيط المسبق والتقنيات الذكية والجاهزية الأمنية العالية، ليضاف إلى سجل السعودية في إدارة الحشود وتنظيم أحد أكبر التجمعات البشرية الدينية في العالم.

وكانت وسائل الإعلام العالمية ومستخدمو شبكات التواصل الاجتماعي، قد سلطوا الضوء على حجم التدريبات الأمنية المكثفة التي سبقت موسم الحج، والتي شاركت فيها مختلِف القطاعات الأمنية والعسكرية، وسط محاكاة واقعية لسيناريوهات الطوارئ والتعامل مع الحشود، والتي عكست مدى الجاهزية العالية والاحترافية في التنظيم، وأظهرت التزام السعودية الكامل بضبط تفاصيل موسم استقبل أكثر من 1.6 مليون حاج من 171 جنسية، في بيئة تتطلب أقصى درجات التنسيق والتخطيط المسبق.