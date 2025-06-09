تركيا: أكثر من 14 ألف إصابة بذبح الأضاحي في اليوم الأول من العيد

وكالات

أعلن وزير الصحة التركي، كمال ميميش أوغلو، أن عدد المواطنين الذين أُصيبوا أثناء ذبح الأضاحي في اليوم الأول من عيد الأضحى بلغ 14,372 حالة، تم استقبالهم في المرافق الصحية المنتشرة في مختلف ولايات البلاد الـ81.

وأوضح الوزير، في منشور رسمي عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، أن أنقرة سجّلت العدد الأعلى من الإصابات، بـ1049 مصابًا، تلتها:

إسطنبول: 753 إصابة

قونية: 655 إصابة

غازي عنتاب: 634 إصابة

مانيسا: 572 إصابة

وشدّد وزير الصحة التركي على أن هذه الأرقام تعكس الحاجة الملحّة إلى رفع الوعي العام حول الممارسات الآمنة خلال ذبح الأضاحي، مشيراً إلى أهمية الاستعانة بجزارين محترفين لتفادي الإصابات.

وقال: "نجدد دعوتنا لمواطنينا الذين لم يذبحوا أضحيتهم بعد، بضرورة توخي الحذر، والاستعانة بأشخاص مؤهلين في هذا المجال."

وفي ختام البيان، أعرب وزير الصحة عن تمنياته بالشفاء العاجل للمصابين، قائلاً: "نسأل الله الشفاء العاجل لجميع المواطنين المصابين، ونتمنى للجميع عيدًا آمنًا وصحيًا."