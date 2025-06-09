حاكم كاليفورنيا يطالب إدارة ترامب بإلغاء أمر نشر قوات الحرس الوطني

لوس أنجليس- (د ب أ)

طالب حاكم كاليفورنيا جافين نيوسوم رسميا إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإلغاء أمر نشر قوات الحرس الوطني في لوس أنجليس.

وبدأت قوات الحرس الوطني في الوصول إلى المدينة يوم الأحد وسط احتجاجات مستمرة ضد المداهمات المتعلقة بالهجرة.

وقال البيت الأبيض إن ترامب وقع مذكرة يوم السبت تنشر ألفي جندي من الحرس الوطني "لمواجهة الفوضى التي سمح لها بالتفشي".

وقدم نيوسوم الطلب عبر رسالة، ثم شاركها على منصة التواصل الاجتماعي (إكس)، موجهة إلى وزير الدفاع بيت هيجسيث.

وكتب نيوسوم: "لم تكن لدينا مشكلة حتى تدخل ترامب. هذا انتهاك خطير لسيادة الولاية - يؤجج التوترات في حين يسحب الموارد من حيث هي في أمس الحاجة إليها".

وتابع "الغِ الأمر. أعد السيطرة إلى كاليفورنيا".

ويعتقد أن أمر يوم السبت هو المرة الأولى منذ 60 عاما التي ينشر فيها رئيس الولايات المتحدة حرسا وطنيا تابعا لولاية دون موافقة حاكمها.

وكانت آخر مرة في عام 1965، عندما استخدم الرئيس ليندون جونسون القوات لحماية المتظاهرين ذوي الأغلبية السوداء خلال حركة الحقوق المدنية في ألاباما.