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4 جرحى في انفجار داخل قاعدة كادينا الجوية الأمريكية باليابان

08:34 ص الإثنين 09 يونيو 2025

انفجار قاعدة أمريكية- أرشيفية

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وكالات

قال مسؤولون بوزارة الدفاع إن عددا من أفراد قوات الدفاع الذاتي اليابانية أصيبوا، الإثنين، في انفجار بمنطقة لتخزين الذخيرة داخل قاعدة كادينا الجوية التابعة للجيش الأمريكي في أوكيناوا بجنوب اليابان.

وأفاد الناطق باسم وزارة الدفاع بتلقي معلومات عن انفجار في منشأة لقوات الدفاع الذاتي اليابانية داخل قاعدة كادينا الجوية في جنوبي اليابان.

وذكرت وكالة جيجي اليابانية للأنباء ومسؤولون محليون أن الحادث أدى إلى وقوع 4 جرحى لا تعرض إصاباتهم حياتهم للخطر، بحسب سكاي نيوز.

وقالت هيئة البث اليابانية العامة "إن إتش كاي" نقلا عن مصادر في أوساط الدفاع لم تسمها، إن الانفجار قد يكون وقع في موقع تخزين موقت لقنابل غير منفجرة فيما تحاول السلطات التأكد من الوضع.

وأفاد يوتا ماتسودا المسؤول المحلي في بلدة يوميتان في منطقة أوكيناوا: "سمعنا بوقوع انفجار في منشأة قوات الدفاع الذاتي اليابانية وكذلك بوقوع إصابات لكن لا نملك أي تفاصيل إضافية".

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