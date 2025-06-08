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حاكم كاليفورنيا ينتقد ترامب ويتهمه بإثارة الفوضى

11:28 م الأحد 08 يونيو 2025

حاكم ولاية كاليفورنيا الديمقراطي جافن نيوسوم

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وكالات

انتقد جافين نيوسوم حاكم ولاية كاليفورنيا، قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإرسال 2000 من عناصر الحرس الوطني إلى مقاطعة لوس أنجلوس لقمع الاحتجاجات.

ووصف نيوسوم، قرار ترامب بأنه "محاولة لخلق أزمة غير موجودة من الأساس".

وكتب نيوسوم، في تغريدة على حسابه بمنصة "إكس" "هذه الخطوة تهدف إلى إثارة الفوضى لتبرير إجراءات قمعية إضافية ونشر الخوف وإحكام السيطرة".

وطالب نيوسوم، مواطني كاليفورنيا إلى الحفاظ على الهدوء والامتناع عن اللجوء للعنف، مشددا على ضرورة التمسك بالسلمية للتعامل مع الموقف الراهن.

وتشهد مدينة لوس أنجلوس في ولاية كاليفورنيا الأمريكية احتجاجات واسعة بدأت يوم الجمعة الماضي رفضًا لعمليات الترحيل القسري التي تنفذها السلطات بحق المهاجرين، وذلك بعد أن نفذ ضباط من وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك عمليات في المدينة واعتقلوا ما لا يقل عن 44 شخصًا بتهمة ارتكاب مخالفات لقوانين الهجرة.

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حاكم كاليفورنيا دونالد ترامب جافين نيوسوم
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