بحضور عائلات من غزة.. السفارة التركية بالقاهرة تحتفل بعيد الأضحى

كتب وتصوير- هاني رجب

في إطار احتفالاتها بعيد الأضحى المبارك، نظمت السفارة التركية في القاهرة فعالية لتوزيع لحوم الأضاحي على عائلات فلسطينية ومصرية، بالشراكة مع السفارة الفلسطينية وجمعية "أولادي" المصرية وهيئة الإغاثة الإنسانية وحقوق الإنسان والحريات التركية. أقيمت الفعالية في مقر إقامة السفارة التركية بالقاهرة، وشهدت مشاركة نحو 700 شخص، من بينهم 400 من ضحايا غزة و150 مصريًا من ذوي الاحتياجات، في خطوة تعكس التزام تركيا بدعم الشعب الفلسطيني والتعاون مع مصر.

وشارك في الفعالية السفير التركي صالح موطلو شن، برفقة أعضاء من السفارة التركية وممثلين عن معهد يونس أمره والخطوط الجوية التركية وشركة أجيت لخطوط الطيران، إلى جانب عدد من الصحفيين المصريين. وتم خلال الحدث توزيع 10 كيلوغرامات من لحوم الأضاحي لكل مشارك، حيث تولت هيئة الإغاثة الإنسانية وحقوق الإنسان والحريات التركية عملية الذبح في مصر، كما قدمت وجبات من الكافورما والأرز ودعمًا نقديًا للمشاركين، في مبادرة لاقت ترحيبًا واسعًا.

ورحب السفير صالح موطلو شن بالضيوف، معربًا عن أسفه لتدهور الأوضاع في غزة التي ألقت بظلالها على فرحة العيد في العالم الإسلامي. ودعا إلى تحقيق الحرية والاستقلال للأراضي الفلسطينية، متمنيًا للشعب الفلسطيني حياة كريمة وآمنة. وأكد أن هذه الفعالية مكّنت السفارة من الوصول إلى بعض سكان غزة ودعم حياتهم، معربًا عن أمله في تنفيذ المزيد من أنشطة الإغاثة بالتعاون مع إدارة الكوارث والطوارئ التركية والهلال الأحمر التركي ومنظمات المجتمع المدني التركية لدعم الفلسطينيين في مصر والمحتاجين في غزة.

وأشار السفير إلى أن الأمة التركية، بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان، تعتبر مساعدة الضحايا والمضطهدين واجبًا أساسيًا، مؤكدًا أن هذه الفعالية تجسد هذا الالتزام. ولفت إلى أن المنظمات التركية الرسمية، مثل إدارة الكوارث والطوارئ التركية والهلال الأحمر، بذلت جهودًا كبيرة منذ 7 أكتوبر لدعم ضحايا الحرب في غزة بالتعاون مع مصر، فيما أشاد بدور السفارة الفلسطينية في تحديد العائلات المشاركة، معربًا عن تقديره لجهود المنظمات المدنية التركية التي تحظى باحترام كبير لجديتها في مساعدة الشعب الفلسطيني.

وشدد السفير على الروابط الأخوية التاريخية بين تركيا ومصر، مؤكدًا أن الشعب المصري يُعتبر أخًا للشعب التركي، وأن الفعالية شملت عائلات مصرية محتاجة بالتعاون مع جمعية "أولادي" دون تمييز بين الشعبين. كما أشاد بالتعاون الوثيق بين الشركات التركية والمنظمات غير الحكومية التركية ومنظمات المجتمع المدني المصرية، معربًا عن تقديره لهيئة الإغاثة الإنسانية وحقوق الإنسان والحريات التركية لدورها في تنظيم الفعالية وتوفير اللحوم، ومؤكدًا أن السفارة ستواصل أنشطتها الاجتماعية والثقافية والخيرية بالتعاون مع هذه الجهات.

وفي ختام الفعالية، هنأ السفير المشاركين بعيد الأضحى المبارك، متمنيًا أن يحتفل الشعب الفلسطيني بالأعياد القادمة في ظروف أفضل من السلام والأمان والكرامة، معربًا عن أمله في استمرار اللقاءات في مناسبات مستقبلية تحمل المزيد من الأمل والتضامن.