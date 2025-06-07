عبد العاطي ونظيره النيجيري يبحثان سبل تعزيز العلاقات المشتركة

وكالات

أشاد وزير الخارجية والهجرة د. بدر عبد العاطي بالعلاقات الثنائية المتميزة والروابط التاريخية التي تجمع مصر ونيجيريا.

وفي اتصال هاتفي مع نظيره النيجيري يوسف توجار، أعرب عبد العاطي عن التطلع للبناء على الفرص والإمكانات المتوفرة بالبلدين لتحقيق دفعة قوية للعلاقات الثنائية خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وتحديدا فى قطاع الزراعة.

ونوه عبد العاطي إلى النشاط الواسع للشركات المصرية العاملة في أفريقيا، معربا عن التطلع لاستكشاف فرص جديدة للاستثمار في مشروعات مشتركة تحقق المنفعة المتبادلة.

وتبادل الوزيران الرؤى بشأن التطورات على الساحة الأفريقية، وسبل التعاون المشترك وتنسيق المواقف داخل الاتحاد الأفريقي لتعزيز السلم والأمن في القارة الإفريقية، خاصة فى منطقة الساحل.

وأعرب وزير الخارجية في هذا السياق عن استعداد مصر لتقديم الدعم اللازم في مواجهة الإرهاب والتطرف، في ظل التهديدات الأمنية في منطقة الساحل، مؤكدًا الحرص على تقديم الدعم لنيجيريا عبر بناء القدرات ومن خلال الأزهر الشريف في مكافحة الفكر المتطرف.

وشهد الاتصال تبادل الرؤى إزاء تطورات الأوضاع فى الشرق الأوسط وفي مقدمتها الأوضاع في غزه، حيث استعرض الوزير عبد العاطى جهود مصر الحثيثة لوقف إطلاق النار ونفاذ المساعدات الإنسانية، منددا بمواصلة إسرائيل انتهاك القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واستمرار سياسة الغطرسة ضد المدنيين الفلسطينيين في تعارض كامل لرغبة المجتمع الدولي لوقف الحرب ونفاذ المساعدات الإنسانية بشكل عاجل.