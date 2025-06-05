الرئاسي اليمني: الحوثيون يستمرون في رفض كل جهود السلام

صنعاء - (د ب أ)

شدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي مساء اليوم الخميس، على أن جماعة الحوثي تستمر في رفض كل جهود السلام في البلاد.

وقال العليمي في كلمة موجهة للشعب بمناسبة عيد الأضحى المبارك: "يأتي هذا العيد المبارك، ولا تزال مليشيا الحوثي الإرهابية ماضية في مشروعها التخريبي والطائفي، مرتهنة لإملاءات النظام الإيراني، ورافضة لكل جهود السلام، وممعنة في انتهاك حرمة الدماء والأعراض".

وأضاف العليمي "لقد تحوّلت المناطق الخاضعة لهذه الجماعة إلى ساحات للقمع والإرهاب، تُمارس فيها أبشع الانتهاكات بحق أبناء شعبنا من اختطافات وقتل وتعذيب وابتزاز، إلى جانب فرض الجبايات ونهب الممتلكات العامة والخاصة، وتجنيد الأطفال والزج بهم في جبهات الموت، ضاربة عرض الحائط بكل القيم الدينية والإنسانية".

وتابع" قد رأيتم جميعا كيف قادت مقامرة هذه المليشيات الإرهابية بمصالح الشعب اليمني، ومكتسباته إلى استدعاء العدوان الإسرائيلي لتدمير ثلاثة موانئ، وثلاثة مصانع، ومطار، وأربع طائرات، دون أن يرف لها جفن، ولازالت مستمرة في مغامراتها الطائشة نحو مزيد من الخراب والدمار".

وأردف" كما رأيتم في مقابل هذا الإرهاب والابتزاز كيف اختارت الدولة دائما الانحياز للناس، وتقديم حياة المدنيين ومصالحهم على استعراض زائف بالسيادة".

وشدد على" العمل من أجل تثبيت الأمن، وتوفير الخدمات، وتحسين الأوضاع المعيشية، وصرف المرتبات، واستعادة مؤسسات الدولة العادلة، الضامنة للشراكة، والمواطنة المتساوية لكل أبنائه".

يأتي ذلك وسط استمرار الجهود الأممية والدولية الرامية إلى تحقيق حل سياسي لأزمة اليمن التي تشهد حربا بين القوات الحكومية والحوثيين خلفت منذ عقد من الزمان، واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية بالعالم.