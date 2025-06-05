

وكالات

أعلنت قناة "سي بي إس"، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقع قرارا بحظر دول معينة من دخول الولايات المتحدة.

ويفرض قرار ترامب قيودا صارمة، إذ يحد من دخول مواطني 12 دولة، هي: "أفغانستان، وبورما، وتشاد، وجمهورية الكونجو، وغينيا الاستوائية، وإريتريا، وهايتي، وإيران، وليبيا، والصومال، والسودان، واليمن".

كما يفرض قيودا جزئية على دخول مواطني 7 دول وهي: "بوروندي، وكوبا، ولاوس، وسيراليون، وتوجو، وتركمانستان وفنزويلا".

يأتي الحظر عقب هجوم كولورادو الذي نفذه مواطن مصري دخل الولايات المتحدة بتأشيرة سياحية عام 2022، لكنه بقي بعد انتهاء صلاحية التأشيرة.

وأسفر الهجوم عن إصابة 6 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 67 و88 عاما، بينهم حالة حرجة.