إسرائيل تشكر أمريكا على إفشالها مشروع مجلس الأمن لوقف الحرب بغزة

وكالات

شكر وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، الأربعاء، واشنطن على وقوفها إلى جانب تل أبيب واستخدامها حق النقض "الفيتو" ضد القرار الأحادي لوقف الحرب في غزة الجانب بمجلس الأمن الدولي.

وشدد ساعر، على أن القرار المقترح لا يسهم إلا في تقوية حماس وتقويض الجهود الأمريكية للتوصل إلى صفقة تبادل.

وفشل مجلس الأمن الدولي مساء الأربعاء، في اعتماد مشروع قرار لوقف إطلاق النار في غزة.

وأفادت تقارير إعلامية، بأن 14 عضوا في مجلس الأمن الدولي صوتوا لصالح مشروع القرار بشأن وقف إطلاق نار فوري بغزة، بينما استخدمت واشنطن حق النقض "الفيتو" ضد القرار.

وقالت ممثلة الولايات المتحدة في مجلس الأمن الدولي، إن واشنطن تعترض على مشروع القرار بشأن غزة، لافتة إلى أن حماس رفضت الكثير من قرارات وقف إطلاق النار.

وأشارت إلى أنه لا يمكن لمجلس الأمن أن يكافئ حماس وهي تواصل تهديد إسرائيل، مؤكدة أنه من غير المقبول أن الأمم المتحدة لم تدرج حماس على قائمة الإرهاب.

وجددت ممثلة الولايات المتحدة في مجلس الأمن الدولي، التأكيد على أن موقف واشنطن واضح وهو أن لإسرائيل الحق في الدفاع عن النفس، موضحة أن مشروع القرار يطلب وقفا دائما وغير مشروط لإطلاق النار ما يسمح لحماس بشن هجمات.

وأوضحت ممثلة واشنطن في مجلس الأمن، أن على المجلس الضغط على حماس لقبول مقترحات وقف إطلاق النار، مضيفة "عملنا مع قطر ومصر للتوصل إلى اتفاق يضع حدا للنزاع المروع في غزة

ولفتت ممثلة واشنطن في مجلس الأمن، إلى أنه يجب العمل على مغادرة حماس غزة بشكل نهائي ما يسمح للفلسطينيين بالعيش بسلام، مشددة على أن الولايات المتحدة لن تدعم أي إجراء لا يدين حماس ولا يدعوها إلى نزع سلاحها ومغادرة غزة.