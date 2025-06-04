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بسبب أمريكا.. مجلس الأمن يفشل في اعتماد قرار وقف النار بغزة

11:45 م الأربعاء 04 يونيو 2025

مجلس الأمن الدولي

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وكالات

فشل مجلس الأمن الدولي مساء الأربعاء، في اعتماد مشروع قرار لوقف إطلاق النار في غزة.

وأفادت تقارير إعلامية، بأن 14 عضوا في مجلس الأمن الدولي صوتوا لصالح مشروع القرار بشأن وقف إطلاق نار فوري بغزة، بينما استخدمت واشنطن حق النقض "الفيتو" ضد القرار.

وقالت ممثلة الولايات المتحدة في مجلس الأمن الدولي، إن واشنطن تعترض على مشروع القرار بشأن غزة، لافتة إلى أن حماس رفضت الكثير من قرارات وقف إطلاق النار.

وأشارت إلى أنه لا يمكن لمجلس الأمن أن يكافئ حماس وهي تواصل تهديد إسرائيل، مؤكدة أنه من غير المقبول أن الأمم المتحدة لم تدرج حماس على قائمة الإرهاب.

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بسبب أمريكا.. مجلس الأمن يفشل في اعتماد قرار وقف النار بغزة
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