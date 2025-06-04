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مسؤول أمريكي: مشروع القرار في مجلس الأمن بشأن غزة مخزٍ وغير جاد

11:22 م الأربعاء 04 يونيو 2025

وزارة الخارجية الأمريكية

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وكالات

قال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية، الأربعاء، إن مشروع القرار في مجلس الأمن الدولي بشأن غزة مخز وغير جاد.

وأشار المسؤول في الخارجية الأمريكية، إلى أن واشنطن اتخذت موقفا واضحا منذ بدء الصراع وهو أن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها، زاعما أن مشروع القرار يقوض الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار ويشجع حماس.

وأكد المسؤول في الخارجية الأمريكية، أن مشروع القرار من شأنه أن يمكن حماس من تنفيذ هجمات مستقبلية.

وفي وقت سابق من اليوم، أفاد موقع "أكسيوس" الأمريكي نقلًا عن مصدر عبري، بأن الولايات المتحدة أبلغت الحكومة الإسرائيلية عزمها استخدام حق النقض «الفيتو» في مجلس الأمن الدولي، ضد مشروع قرار متوقع يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.

ووفقًا للمصدر، أوضحت واشنطن أنها ترفض المقترحات الدولية التي تطالب بوقف غير مشروط للعمليات العسكرية، معتبرة أن ذلك من شأنه إعاقة الجهود الجارية للتوصل إلى "وقف مشروط" يرتبط باتفاق لتبادل الأسرى وتوفير ضمانات أمنية لإسرائيل.

ويأتي هذا الموقف الأمريكي في ظل تصاعد الدعوات الدولية، لا سيما من دول أوروبية وجهات أممية، لوقف القتال في غزة مع تدهور الأوضاع الإنسانية بشكل غير مسبوق.

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