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سوريا تمنح الوكالة الدولية للطاقة الذرية حق الوصول للمواقع النووية

11:14 م الأربعاء 04 يونيو 2025

رافاييل جروسي

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وكالات

قالت وكالة "أسوشيتد برس" نقلا عن مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل جروسي، الأربعاء، إن سوريا منحت مفتشي الوكالة حق الوصول للمواقع النووية السابقة المشتبه بها.

وأشار جروسي، إلى أن الرئيس السوري أحمد الشرع أبدى اهتمامه بالسعي إلى الطاقة النووية لسوريا في المستقبل، مضيفا "هدفنا توضيح بعض الأنشطة السابقة التي كانت في تقديرنا مرتبطة على الأرجح بالأسلحة النووية".

وأكد جروسي، أن الحكومة السورية الجديدة ملتزمة بالانفتاح على العالم وبالتعاون الدولي، معربا عن تفاؤله بالتفاوض بين واشنطن وطهران وكلا الجانبين جاد في التوصل إلى اتفاق.

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