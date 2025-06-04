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عواصف وفيضانات مفاجئة تضرب وسط أمريكا وفرق الإنقاذ تتدخل

10:18 م الأربعاء 04 يونيو 2025

عواصف وفيضانات مفاجئة تضرب وسط أمريكا وفرق الإنقاذ

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دالاس - (أ ب)

لقي شخص حتفه بعد أن اجتاح طقس بالغ السوء أجزاء من وسط الولايات المتحدة، بما في ذلك أمطار غزيرة في دالاس، وإعصار ضرب منطقة كانساس سيتي، وفيضانات مفاجئة في كانساس استدعت تدخل رجال الإطفاء لإنقاذ عشرات الأشخاص، من بينهم سائقو سيارات عالقون.

وقالت السلطات إن شخصا من دالاس لقى حتفه، اليوم الأربعاء، بعد أن علقت سيارته في منسوب مياه مرتفع، وأفادت إدارة الإطفاء والإنقاذ بأنه كان في إحدى سيارتين غمرتهما المياه أسفل جسر على الطريق السريع 635.

وقالت شرطة دالاس إن رجال الشرطة تمكنوا من إنقاذ أحد السائقين، فيما انتشلت إدارة الإطفاء والإنقاذ في دالاس جثة السائق الآخر.

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