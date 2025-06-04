انفجارات في مستودع ذخيرة قرب حماة وسط سوريا

(وكالات)

أفادت وسائل إعلام سورية، اليوم الأربعاء، بوقوع سلسلة انفجارات في مستودع ذخيرة يقع داخل منطقة عسكرية سابقة قرب قرية الربيعة في ريف مدينة حماة السورية، دون صدور تأكيدات رسمية حول أسباب الانفجار.

وبحسب ما نقلته شبكة "شام إف إم"، فإن أصوات الانفجارات كانت عنيفة، وشوهدت ألسنة اللهب تتصاعد من الموقع، في حين لم يُعرف حتى اللحظة مصدر الانفجار أو ما إذا كانت هناك خسائر بشرية.

ويأتي هذا الحادث، بعدما قالت إسرائيل، ليل أمس الثلاثاء، إنها رصدت إطلاق صاروخين ناحيتها من قبل الأراضي السورية، وهو ما ردت عليه بإطلاق مدافعها تجاه مدينة درعا، بينما قالت الخارجية السورية إنها لم ترصد أي صواريخ وأدانت الهجوم الإسرائيلي.

على جانب آخر، تبنت الهجوم جماعة أطلقت على نفسها "كتائب محمد الضيف" وهو فصيل غير معروف وصدر أول بيان عنه بتاريخ 31 مايو الماضي عبر صفحة الفصيل على "تليجرام".