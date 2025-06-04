عايز يتجوز حفيدته.. ضبط شاب حاول اقتحام قصر ترامب في فلوريدا



وكالات

اعتقلت الخدمة السرية الأمريكية، شابا حاول تسلق سور منتجع مارالاجو التابع للرئيس دونالد ترامب في فلوريدا.

وأكدت الخدمة السرية في بيان، أن المشتبه به تسلق السياج الخارجي للمنتجع بعد منتصف الليل مما أثار أجهزة الإنفاذ الأمنية، وتم احتجازه دون وقوع أي حوادث، قبل أن تتولى شرطة بالم بيتش أمره واتهامه رسميا بالتعدي على ممتلكات خاصة.

من جهته، أخبر الشاب الذي يدعى أنتوني توماس ريس، 23 عاما، رجال إنفاذ القانون أنه أراد دخول المنتجع "لنشر الإنجيل" للرئيس وطلب الزواج من حفيدته المراهقة "كاي".

وأظهرت سجلات الاعتقال الصادرة عن مكتب شرطة مقاطعة "بالم بيتش" أن ريس كان قد اعتقل سابقا خلال احتفالات رأس السنة الميلادية لقيامه بمحاولة مماثلة لدخول المنتجع الرئاسي بشكل غير قانوني.

ووفقا لتقرير الشرطة، فقد كرر ريس تصريحاته هذه المرة عن نيته إيصال رسالة دينية للرئيس الأمريكي والزواج من حفيدته.

وبعد الاعتقال الأولي بتهمة التعدي على الملكية الخاصة، حددت المحكمة كفالة مالية قدرها ألف دولار، لكنها رفعت لاحقا إلى 50 ألف دولار، مع احتمال توجيه تهم اتحادية إضافية.

وكان ترامب متواجدا في العاصمة واشنطن أثناء وقوع الحادث، وفقا لروسيا اليوم.