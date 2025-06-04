فلاديمير زيلينسكي يعلن عن تغييرات في قيادة القوات الأوكرانية



وكالات

أجرى فلاديمير زيلينسكي، عددا من التغييرات في قيادة القوات المسلحة الأوكرانية.

وعيّن فلاديمير زيلينسكي قائد القوات البرية المستقيل ميخائيل دراباتي، قائدا للقوات المشتركة.

ولا تزال الخلافات مستمرة في كوادر القوات المسلحة الأوكرانية بسبب التعيينات وبعد الفشل والخسائر الفادحة التي يتكبدها نظام كييف.

وعيّن فلاديمير زيلينسكي، القادة الجدد للقوات المشتركة الأوكرانية، وقوات الهجوم الجوي، وقوات الأنظمة المسيّرة.

وقال زيلينسكي: "سيركز ميخائيل دراباتي حصريا على الشؤون القتالية، وقد عين قائدا للقوات المشتركة، واتفقنا اليوم على تعيين أوليغ أبوستول قائدا لقوات الهجوم الجوي، وروبرت بروفدي قائدا لقوات الأنظمة المسيّرة"، وفقا لروسيا اليوم.

وأعلن ميخائيل دراباتي قائد القوات البرية بالجيش الأوكراني، قراره بالاستقالة في الأول من يونيو، بعد هجوم على وحدة تدريب تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، أسفر عن مقتل 12 عسكريا، لكنه بعد يومين أشار إلى أنه قرر البقاء في صفوف القوات المسلحة.

وأوضح زيلينسكي، سيتولى "شخص آخر" مسؤولية القوات البرية بدلا منه. وكان أبوستول يشغل في السابق منصب نائب القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية، وكان بروفدي يقود الكتيبة الأوكرانية الخاصة بالمسيرات.