حماس تكشف آخر التطورات بشأن مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة

وكالات

قال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أسامة حمدان، إن الحركة قدّمت رؤية متكاملة تفضي إلى صفقة شاملة تشمل وقف إطلاق النار، مشدداً على أن المقاومة الفلسطينية ستستمر ما دام العدوان الإسرائيلي متواصلاً.

وأكد حمدان في تصريحات لقناة الجزيرة، أن حماس مصرّة على التوصل إلى وقف لإطلاق النار ينقذ الشعب الفلسطيني، مشيراً إلى وجود جهود تُبذل مع الوسطاء لفتح المعابر وضمان وصول المساعدات الإنسانية.

وبشأن آخر تطورات وقف إطلاق النار في القطاع، أوضح القيادي بـ"حماس"، أن الاحتلال الإسرائيلي لم يقدم أي جديد منذ أربعة أسابيع بشأن مقترحات وقف إطلاق النار، في ظل استمرار القصف والتصعيد العسكري، محملاً رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مسؤولية تعثّر المحادثات، ومتهماً إياه بمحاولة استغلال المواجهة مع إيران لتحقيق مكاسب انتخابية داخلية.

وفي انتقاده للدور الأمريكي، أشار حمدان إلى أن الإدارة الأمريكية لا تزال ترسل رسائل غير مريحة كوسيط نزيه، لافتاً إلى أن واشنطن لم تصدر منذ أربعة أسابيع أي موقف واضح يدين رفض نتنياهو لمقترح وقف إطلاق النار.

وأضاف: "الإدارة الأمريكية تدرك أن نتنياهو بات مطارداً دولياً، لكنها تعتقد أن تبرئته محلياً قد تساعد في تبرئته على المستوى الدولي".

وشدد حمدان على ضرورة منح الشعب الفلسطيني حقه في إقامة دولة ذات سيادة، مشيراً إلى أن هذا الحق يمثل جوهر أي حل سياسي عادل في المنطقة.