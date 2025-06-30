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ممثلو الاتحاد الأوروبي بفلسطين: الوضع بالضفة يتدهور بسرعة

08:06 م الإثنين 30 يونيو 2025

الضفة الغربية

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وكالات
قال ممثلو الاتحاد الأوروبي في فلسطين، إن الوضع في الضفة الغربية يتدهور بسرعة، وإن هناك تصاعد حاد في عنف المستوطنين والترهيب.

ودعا ممثلو الاتحاد الأوروبي في فلسطين، إسرائيل إلى اتخاذ إجراءات ملموسة لمنع عنف المستوطنين، مذكرين بأن المستوطنات مخالفة للقانون الدولي.

وهدمت جرافات إسرائيلية، اليوم الاثنين، منازل ومحلات تجارية في مخيم جنين بالضفة، في حين قرر الاحتلال هدم 104 بنايات إضافية في مخيم طولكرم للاجئين شمالي الضفة الغربية.

كما أحرق مستوطنون إسرائيليون، اليوم، مئات الدونمات الزراعية في بلدة سعير بمحافظة الخليل جنوب الضفة، واستولوا على عشرات الأغنام.

يأتي ذلك بينما اقتلع مستوطنون إسرائيليون نحو 200 شجرة زيتون في أراضي قرية سوسيا بمنطقة مسافر يطا جنوب الضفة.

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الضفة الغربية الاتحاد الأوروبي فلسطين
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