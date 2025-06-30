وكالات

شهدت الضفة الغربية، مساء الأحد، حادثة كبيرة تمثلت في هجوم نفّذه مستوطنون إسرائيليون على قاعدة عسكرية تابعة للجيش الإسرائيلي.

وأفادت مصادر محلية بأن المستوطنين أضرموا النيران داخل القاعدة، وخرّبوا عدداً من المركبات العسكرية، قبل أن يشتبكوا مع الجنود المتواجدين في المكان.

ويأتي هذا الهجوم في ظل تصاعد التوترات على خلفية اعتقالات طالت عدداً من المستوطنين في الأيام الأخيرة، إثر تورطهم في أعمال عنف ضد الفلسطينيين.