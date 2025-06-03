وكالات

قال مسؤول في وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، إن زوجة وأبناء المصري محمد سليمان، الذي هاجم مسيرة داعمة لإسرائيل في ولاية كولورادو، تم احتجازهم لدى هيئة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأمريكية، لترحيلهم، وفق قناة "أيه بي سي 7" الأمريكية.

وفي منشور على منصة "إكس"، كتب وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو: "على خلفية الهجوم المروع الذي وقع أمس.. يجب على جميع الإرهابيين وأفراد أسرهم والمتعاطفين معهم هنا بتأشيرة، أن يعلموا أننا في ظل إدارة ترامب سنجدهم ونلغي تأشيراتهم وترحيلهم".

وكان سليمان هاجم مسيرة مؤيدة لإسرائيل باستخدام الزجاجات الحارقة، حيث دخل إلى الولايات المتحدة بتأشيرة سياحية قبل أن تنتهي صلاحيتها ويصبح مقيما بشكل غير قانوني، كما حصل الأب لـ5 أطفال على ترخيص عمل غير أن صلاحيته انتهت في مارس الماضي أيضا.

وانتشر مقطع فيديو مصور على مواقع التواصل الاجتماعي، للمصري منفذ الهجوم على مسيرة مؤيدة للاحتلال بمدينة كولورادو بأمريكا، والذي يدعى محمد سليمان ويبلغ من العمر 45 عامًا.

وقال محمد سليمان في مقطع الفيديو المصور: "أمي زوجتي أولادي إخوتي أهلي أشهد الله وأشهدكم أن الله ورسوله وجهاد في سبيله أحب إلى منكم ومن الدنيا وما فيها.. في أمان الله".

كشفت السلطات الأمريكية عن تفاصيل تتعلق بالمشتبه به في هجوم وقع بالقرب من تظاهرة مؤيدة لإسرائيل في منطقة بيرل ستريت الشهيرة بمدينة بولدر، وأسفر عن إصابة ستة أشخاص.

وأوضحت السلطات أن منفذ الهجوم يُدعى محمد صبري سليمان، مصري الجنسية، ويبلغ من العمر 45 عامًا. وأضافت أنه دخل الأراضي الأمريكية قبل عامين، وانتهت صلاحية تأشيرته، ويقيم حالياً بصورة غير قانونية.

من جانبه، أعلن المدعي العام لمقاطعة بولدر، مايكل دوجرتي، أن محمد سليمان قد يواجه عقوبة تصل إلى السجن لمدة 384 عامًا، في حال إدانته بـ16 تهمة شروع في القتل من الدرجة الأولى.