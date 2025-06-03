واشنطن: سنقلص وجودنا العسكري في سوريا إلى قاعدة واحدة من أصل 8

وكالات

قالت وكالة "رويترز" البريطانية نقلا عن المبعوث الأمريكي إلى سوريا توماس باراك، الثلاثاء، إن الولايات المتحدة ستقلص وجودها العسكري في سوريا إلى قاعدة واحدة من أصل 8.

وأكد باراك، أن السياسات الأمريكية في سوريا ستتغير لأنها لم تنجح على مدى القرن الماضي.

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أمس الاثنين، استنادًا إلى مصادره، بأن القوات الأمريكية نفذت خلال الساعات الماضية انسحابًا مفاجئًا من قاعدتين عسكريتين بارزتين في ريف دير الزور الشرقي، ضمن مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد).

ووفقًا لمصادر المرصد، بدأت عملية الانسحاب تدريجيًا في 18 مايو، ثم تسارعت خلال اليومين الأخيرين، حيث شوهدت أرتال أمريكية، تضم عربات مصفحة ومعدات لوجستية تغادر مواقعها في حقل العمر النفطي ومعمل كونيكو للغاز.

وأشار المرصد إلى أن قاعدة حقل العمر تُعد الأكبر للقوات الأمريكية في سوريا، وقد تعرضت كلتا القاعدتين لهجمات من قبل قوات موالية لإيران خلال العامين الماضيين.

في أعقاب الانسحاب، تمركزت قوات "قسد" في المواقع التي أخلتها القوات الأمريكية.

وأكدت مصادر المرصد أن العمليات العسكرية المشتركة ستستمر في حال وجود حملات أمنية أو أهداف لتنظيم "الدولة الإسلامية"، على أن يتم دعمها من قبل التحالف الدولي انطلاقًا من قاعدة الشدادي جنوب الحسكة، حيث لا تزال القوات الأمريكية تحتفظ بوجودها.

يُعتبر هذا الانسحاب من أبرز التحركات العسكرية الأمريكية في شمال شرق سوريا، مما أثار مخاوف من احتمال حدوث فراغ أمني في منطقة تعاني من هشاشة أمنية وتحديات متفاقمة.