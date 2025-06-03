أوكرانيا تعلن تفجير أجزاء من الجسر الرابط بين روسيا والقرم

(وكالات)

أعلنت أوكرانيا، اليوم الثلاثاء، عن تنفيذ عملية وصفتها بـ"النوعية"، استهدفت جسر القرم وهو الممر الاستراتيجي الذي يربط روسيا بشبه الجزيرة التي ضمتها في عام 2014.

ووفقًا لبيان رسمي صادر عن جهاز الأمن الأوكراني، فقد تمت العملية، عبر تفخيخ دعامات الجسر من الأسفل بعبوات ناسفة زنتها تتجاوز الطن، قبل تفجيرها بدقة متناهية.

وقال البيان إن "الجسر في وضع طارئ الآن"، مشيرا، إلى أن العملية تمت بأيدٍ أوكرانية خالصة، في إشارة إلى قدرة كييف المتزايدة على تنفيذ ضربات معقدة داخل مناطق تعتبرها موسكو خطوطًا حمراء.

ويُعد هذا الهجوم الثالث من نوعه الذي يستهدف "جسر كيرش"، البوابة البرية التي تربط الأراضي الروسية بشبه جزيرة القرم، مما يجعله هدفًا استراتيجيًا بالغ الحساسية في حسابات الكرملين. وكانت كييف قد أكدت في مناسبات سابقة أن الجسر يُصنّف ضمن أهدافها العسكرية المشروعة، كونه يُستخدم في إمداد القوات الروسية بالعتاد والجنود.