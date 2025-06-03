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الكرملين: اجتماع بوتين وترامب وزيلينسكي مستبعد في المستقبل القريب

03:47 م الثلاثاء 03 يونيو 2025

المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف

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موسكو - (د ب أ)

قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، بحسب ما نقلته وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء، إن عقد اجتماع ثلاثي بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيريه الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، والأمريكي دونالد ترامب، يكاد يكون غير ممكن في المستقبل القريب، وقد يحدث فقط بعد التوصل إلى اتفاقات على المستوى الفني.

وأضاف بيسكوف أنه لم يتم التخطيط بعد لإجراء اتصالات جديدة بين بوتين وترامب، ولكن يمكن تنظيمها بسرعة إذا لزم الأمر، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

وقال بيسكوف إن روسيا والولايات المتحدة تحافظان على قنوات الاتصال القائمة.

وأضاف بيسكوف أنه لم يتم إحراز تقدم في المحادثات الروسية الأوكرانية، ولكن تم التوصل إلى اتفاقات مهمة.

وأضاف بيسكوف أنه ينبغي التوصل إلى تسوية محتملة بشأن بعض النقاط الواردة في مذكرة التفاهم الروسية خلال عملية تفاوض غير علنية.

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