صحة غزة: 24 شهيدًا بنيران إسرائيلية ضد منتظري المساعدات في رفح

غزة- (د ب أ)

أفادت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الثلاثاء، بسقوط 24 شهيدًا، وعشرات الجرحى جراء قصف القوات الإسرائيلية مواطنين ينتظرون المساعدات بمحافظة رفح.

وقالت الوزارة في منشور، أوردته على صفحتها بموقع فيسبوك: "حصيلة أولية لمجزرة الاحتلال بحق المواطنين الذين ينتظرون المساعدات في المنطقة المخصصة لتوزيعها "منطقة العلم " بمحافظة رفح فجر اليوم".

وأضافت: "وصل للمستشفيات حتى اللحظة 24 شهيدا وعشرات الإصابات بينهم حالات خطيرة جداً".

وكان المكتب الإعلامي الحكومي قال أمس الاثنين إن "إجمالي عدد شهداء مجازر مراكز توزيع المساعدات في منطقتي رفح وجسر وادي غزة ارتفع إلى 52 شهيدا و340 مصابا منذ بدء العمل بها بتاريخ 27 مايو الماضي".